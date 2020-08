60 MIL RESTAURANTES CERRARÁN EN DEFINITIVA POR PANDEMIA

Derivado de las afectaciones económicas de la epidemia del virus SARS CoV-2 (COVID-19), diversos negocios de alimentos en el país cerrarán definitivamente sus puertas, estimó la Canirac

Derivado de las afectaciones económicas de la epidemia del virus SARS CoV-2 (COVID-19), 60 mil restaurantes cerrarán definitivamente sus puertas, estimó la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

De los miles de restaurantes que se perderán serán en la mayoría de los casos unidades de corte familiar, es decir, pequeñas y medianas empresas que implicarán perder a su vez 300 mil empleos solo en el sector de los restaurantes.

El gremio restaurantero reconoció que el miedo a contraer el virus en algún espacio público será un factor que no permitirá la reactivación del sector; hoy con ingresos muy menores a los egresos antes registrados.

Con ello la recuperación para los queden del sector, advierten, podría prolongarse hasta un año, tiempo en el que deberán instrumentar aquellos que quieran sobrevivir un estricto control de gasto, incluso modificación de menús.

Antes de la pandemia, el sector de los restaurantes en México empleaba a poco más de dos millones de personas, esto cuando registraba en los últimos seis años un aumento de 600 mil fuentes de trabajo.

Casos como en Baja California y, en particular Tijuana, se estimaba la pérdida del 30 al 35 por ciento de los restaurantes, sin embargo, esta cifra disminuyó al 10 por ciento, lo que representa alrededor de mil establecimientos.

De acuerdo con el presidente de la Canirac, Francisco Fernández, a nivel nacional ya suman más de 90 mil comercios afectados, de los cuales el 15 por ciento son del Valle de México.

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Jalisco, calificó como complicada la crisis en el sector, y estimó que muchos agremiados tendrán que recurrir al cierre definitivo, el Consejo Regional de la Industria Restaurantera y Gastronómica (Crireg), admitió que, por lo menos, 50% de los negocios podrían dejar de funcionar en el estado.

En Sonora un 60% de estos se encuentran cerrados por la pandemia, además alrededor de 2 mil 500 ya no abrirán después de la contingencia, serían aproximadamente mil negocios los que cerrarán de manera definitiva.

Al menos 200 restaurantes y negocios de comida en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río cerrarán de manera definitiva, ante la incertidumbre para frenar la pandemia del Covid-19, informó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Alimentos Condimentados (Canirac).

Así como estos ejemplos muchos casos más se dan en todo el país, donde el sector de alimentos en general ha recibido un golpe letal al igual que otros sectores.