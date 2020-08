CIUDADANOS COMIENZAN A RECABAR FIRMAS PARA SOLICITAR JUICIO A EX PRESIDENTES

Aunque la pregunta es abierta, los que recogen las firmas portan carteles con los rostros de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari.

Ciudadanos mexicanos comenzaron a recabar firmas para solicitar a las autoridades la convocatoria de una consulta ciudadana a fin de decidir si se debe investigar y enjuiciar por corrupción y otros delitos a los expresidentes de México.

“Estamos haciendo una colecta de firmas para que se haga una consulta popular para el próximo año. Tenemos plazo hasta el 15 de septiembre para juntar 1,8 millones de firmas”, explicó este domingo Alejandro Torres, un voluntario en el centro de Ciudad de México.

Torres detalló que comenzaron a recolectar las firmas el pasado jueves instalando mesas en varios puntos de la capital y que tienen la intención de llevar a cabo brigadas en las plazas de las principales ciudades del país.

Los firmantes piden al Instituto Nacional Electoral (INE) una consulta ciudadana bajo la pregunta: ¿”Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los expresidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?”.

Aunque la pregunta es abierta, los que recogen las firmas portan carteles con los rostros de Enrique Peña Nieto (2012-2018), Felipe Calderón (2006-2012) y Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

“La gente demanda justicia por los delitos que han cometido los expresidentes según las investigaciones hechas por actos de corrupción y la guerra contra el narco”, explicó el voluntario.

La idea de una consulta ciudadana es del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el poder en 2018 con un férreo discurso contra la corrupción.

No obstante, el mandatario sostiene que quiere evitar la “venganza” contra sus predecesores, por lo que estos solo serán investigados por el actual Gobierno si lo decide el pueblo en una consulta.

El pasado lunes, el presidente invitó a los ciudadanos a organizarse para convocar la consulta antes de que venza el plazo legal el 15 de septiembre.

En caso de que no se alcancen las firmas, instó al Congreso a impulsar el referendo y no descartó, como última opción, ser él mismo quien la convoque una vez se agoten las otras vías.

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido fundado por López Obrador, anunció el sábado que recolectará firmas en las calles, mientras que 15 senadores del partido ya han presentado una iniciativa de consulta en la Cámara Baja, la cual debe ser apoyada por 43 legisladores para prosperar.