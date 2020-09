Sergio Pérez hace oficial su salida de Racing Point al final de la temporada

Tal como se había rumorado en las semanas anteriores, el piloto mexicano Sergio Pérez saldrá de la escudería Racing Point al finalizar la temporada, con lo que toma fuerza la versión de que Sebastian Vettel llegará al equipo.

En un comunicado publicado en su cuenta de Twitter el tapatío informó que al final de la temporada dejará la escudería, aunque anunció que no tiene plan B.

Pese a todo, Pérez dejó entreabierta la posibilidad de quedarse con un proyecto adecuado y que lo motive, expuso en su carta.

El mexicano tuvo un gran inicio de temporada, pero los rumores de la llegada de Sebastian Vettel y su contagio de Covid-19 lo llevaron a perder la inercia, a lo que se sumó una misteriosa mala estrategia por parte de Racing Point que lo alejó del podio en las pasadas dos carreras, lo que le llevó a tomar la decisión.

Lawrence Stroll, dueño del equipo es padre del compañero de Pérez, Lance, por lo que se sabe que de quedar un lugar vacío para la llegada de Vettel debía ser el del mexicano, lo que se confirma hoy.

Tengo algo que anunciarles…

¡Gracias por su apoyo todo este tiempo!

I have something to announce to you…

Thank you for your support all these years!#NeverGiveUp pic.twitter.com/4qN9U6Cg1L

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) September 9, 2020