Pandemia tirará 50% las ventas de fiestas patrias: Concanaco

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) estimó que como consecuencia de la pandemia de Covid-19, el monto de las ventas con motivo de las fiestas patrias se desplomarán 50 por ciento respecto al año pasado.

En un comunicado, José Manuel López Campos, presidente del organismo, detalló que para este año los sectores comercio, servicios y turismo estiman que las ventas serán del orden de 9 mil millones de pesos, 18 mil 600 millones menos que las de 2019.

Esta caída, dijo, será consecuencia de que en la mayoría de los estados aún hay restricciones que limitan el aforo en los negocios como restaurantes, hoteles y sitios de esparcimiento, además por no realizarse celebraciones masivas por el Grito de Independencia.

Además, la reactivación económica que se realiza de manera gradual en los diferentes estados del país contribuye a que la disminución de las ventas en los negocios de los giros relacionados con esa celebración no sea mayor.

En esta ocasión, por las medidas de confinamiento por la pandemia, no se realizará el tradicional Grito de Independencia de manera masiva, y en algunas ciudades será simbólica con un reducido número de participantes, por lo cual se espera que reuniones de pequeños grupos y familias en casas o restaurantes con horario restringidos en varios estados.