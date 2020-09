Oposición buscará destinar 20,000 millones de pesos para la compra de la vacuna contra el COVID-19: no está contemplado en el presupuesto

Por su parte, Romero Hicks señaló que hay una ausencia de responsabilidad del gobierno, que no ha resuelto los problemas de salud de la población, aún desde antes del brote de COVID-19. “Para muestra, están los niños con cáncer y sus padres, reclamando medicamentos, los diabéticos y miles de enfermos de otros males que no encuentran una autoridad con capacidad para hacer su trabajo”, expresó

El Canciller mexicano Marcelo Ebrard también dijo en su momento que México no se quedará sin vacuna, ya que no puso “todos los huevos en una canasta”, en referencia a que el gobierno participa en varios proyectos de vacuna, desde la desarrollada en Reino Unido (AstraZeneca y la Universidad de Oxford) hasta los esfuerzos rusos, que realizan pruebas en el país norteamericano.

“Si revisan los presupuestos no vienen tampoco para compra de medicamento A, medicamento B y medicamento C. Se está atendiendo desde ahorita y no durante 2021, para la compra de las mismas se tiene que dar un anticipo”, ahondó.

Previous Una multitudinaria protesta desafió a la monarquía en Tailandia y dejó una simbólica placa en un palacio