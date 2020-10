“Tenemos invasión de puestos”: ambulantes tradicionales de Coyoacán

Después de que este fin de semana autoridades de la alcaldía Coyoacán determinaran retirar los puestos ambulantes que se instalaron en calles cercanas al Centro Histórico, comerciantes con más de tres décadas de trabajo en la zona pidieron apoyo al titular de la demarcación, Manuel Negrete, pues también resultaron afectados.

Y es que aseguraron que, si hubo un desbordamiento de vendedores fue porque Édgar Rodríguez Silva, jefe de la Unidad Departamental de Vía Pública, permitió la instalación de personas sin registro en el Sistema de Comercio en la Vía Pública (SISCOVIP) de la alcaldía.

«Hubo un abuso de sembrado de puestos, nosotros reclamamos y nos dijeron que así era, pero vimos gente que no tenía nada que hacer ahí.

«Tenemos una invasión de chafireros tremenda, no tienen permisos, son tolerados, hay gente que tiene 14 puestos. Uno dice ‘bueno, ¿cómo le hacen?’ porque la gente de nosotros no tiene dinero para meterle a esto, van al día”, comentó a Excélsior Carmen Hernández, quien forma parte del grupo de los no más de 90 comerciantes tradicionales del Centro Histórico de Coyoacán, que tienen sus permisos y el aval de los vecinos de la zona para comercializar.

La señora Hernández indicó que, en su mayoría, quienes han tomado las calles del centro de Coyoacán son integrantes del grupo liderado por Elvira Téllez, los cuales deberían de estar al interior del Mercado Artesanal.

E incluso señaló que estos fueron los que se manifestaron la semana pasada frente a la casa de la diputada de Morena, Leticia Varela.

«Se firmó un acuerdo donde sólo se quedarían los tradicionales, pero en las dos últimas administraciones antes de Manuel Negrete se llenó y nunca nos hicieron caso de que esto iba a reventar. «La gente que está en el bazar no tiene por qué estar vendiendo abajo (en la calle), porque hubo un acuerdo: los que teníamos artesanía nos íbamos a meter al bazar, por eso se hizo el Mercado, el Mercado Artesanal es para los artesanos”, explicó.

La señora Hernández comentó que el viernes pasado se reunieron con Rodríguez Silva quien les dijo que estaban buscando alternativas para permitirles regresar a las calles, pero los condicionó.

Ayer tuvimos junta con el JUD de vía pública y me dice es que tienen que entender y bajarse al 50% ¿por qué nos vamos a bajar nosotros al 50%? ¿por qué no quitan lo que está mal? Nosotros sólo queremos trabajar, somos gente que somos ordenada y si nos dicen se van a recorrer tanto, nos vamos a recorrer. Para nosotros ha sido muy triste, porque la gente se está muriendo de hambre”, concluyó.

El miércoles pasado, el secretario de Gobierno, Alfonso Suárez del Real señaló que, de cara a los 500 años de la instauración del Ayuntamiento de Coyoacán, que se cumplen en 2021, se buscará un mando específico para el Centro Histórico de la alcaldía y así controlar asuntos el comercio en vía pública.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que a partir de la próxima semana iniciará un reordenamiento del comercio en vía pública en calles del Centro Histórico.

El programa iniciará en calles como Venustiano Carranza, José María Pino Suárez y otras ubicadas detrás del Palacio Nacional en donde el comercio informal se ha desbordado.

Será la Secretaría de Gobierno la dependencia encargada de emprender el reordenamiento, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, apuntó Sheinbaum.

La mandataria capitalina informó que uno de los problemas es que los comerciantes de origen étnico han acusado que son prácticamente extorsionados por líderes quienes les cobran cuotas por vender.