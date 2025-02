Autoridades blindarán Carnaval de Mazatlán ante amenazas del crimen organizado

Serán tres mil elementos quiénes garantizarán la seguridad de los asistentes.

El Carnaval de Mazatlán 2025, bajo el lema “La Perla”, se llevará a cabo del 27 de febrero al 4 de marzo sin cambios en su programa de actividades, aseguró el secretario general de Gobierno de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez.



El funcionario afirmó que el evento contará con un despliegue de 3 mil elementos de la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, la Policía Estatal y la Policía Municipal, en la zona del carnaval y en carreteras.



“Nuestra convicción, a partir de asumir la responsabilidad que nos corresponde, es llamar, es invitar a la población a que a partir de mañana, todas, todos asistan al carnaval, a disfrutarlo, a gozarlo, a hacer de esta ocasión una circunstancia para crecer en espiritualidad“.



Explicó que se implementará el programa “Carretera Segura” en las rutas Culiacán-Mazatlán, Mazatlán-Durango y Mazatlán-La Concha, con puntos de vigilancia estratégicos a cargo del Ejército y otras autoridades.



Respecto a versiones sobre grupos que no participarán por la situación de seguridad, el secretario negó tener información oficial al respecto.



“No, no hay información, no hay ningún comunicado oficial donde se esté señalando que el grupo al que refería se haya pronunciado que no va a participar. No hay información al respecto, se mantiene todo en la misma planeación con la que se ha previsto, con la que se ha trabajado”, aseguró.



Castro Meléndrez señaló que también se ha establecido un dispositivo de emergencia y protección civil.



“Ya existe el dispositivo, están concebidas las distintas actividades de protección civil para médicos, Cruz Roja, bomberos y cuerpos voluntarios, de tal suerte que estamos como Estado cumpliendo para garantizar las condiciones y que el carnaval se desarrolle con normalidad”, indicó.



Finalmente, reiteró la invitación a asistir al evento que iniciará este jueves 27 de febrero en el Estadio “Teodoro Mariscal, a las 19:30 horas con la coronación del Rey del Carnaval.



“La invitación, reitero, es a disfrutar esta fiesta, a hacer de esta ocasión un espacio para el crecimiento en espiritualidad por parte de la población”, concluyó.