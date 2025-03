Noroña afirma que el caso Teuchitlán es una campaña montada por la derecha

“Se trata de una herida abierta en México que han utilizado para golpear al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum”, afirmó.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, señaló que la tragedia de las personas desaparecidas “es una herida abierta” que duele a los mexicanos, por eso es perverso que “la derecha” haya montado una campaña con el caso del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, para responsabilizar y golpear al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.



El senador expresó su solidaridad a quienes buscan a un ser querido desaparecido, por lo que refrendó su compromiso para ayudar a frenar estos crímenes, para que se aclaren los casos y para que, idealmente, esos seres queridos regresen con vida al seno de sus familias y de sus hogares.



Mediante redes Fernández Noroña reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien solicitó la semana pasada que la Fiscalía General de la República atraiga el caso Teuchitlán: “la verdad saldrá a la luz, la investigación arrojará qué pasó realmente allí, de qué dimensión es lo que haya sucedido y no habrá impunidad”.



El tema de los desaparecidos en México, insistió el legislador, es una tragedia, una herida abierta, pero hay quien confunde la desaparición forzada, que es un delito todavía más grave, porque es la que comete el Estado, como en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, donde diversas fuerzas de seguridad intervinieron para desaparecerlos.



Señaló que lo largo y ancho del país, también hay personas desaparecidas, probablemente por el crimen organizado, por diversas razones; a algunas se les localiza, en otros casos sus familiares siguen con el dolor, con la tragedia encima, con la desesperación de no encontrarlos.



“Es un tema que mucho nos duele y es perverso que la derecha pretenda plantear que somos responsables o que somos insensibles” ante esta tragedia.



“Es una manera ruin, es una manera infame; no tienen ningún interés en colaborar, en coadyuvar, en auxiliar, en respaldar o criticar seriamente cualquier acción que se estuviese realizando, sino que quieren medrar, quieren utilizar ese dolor y sufrimiento para buscar golpear a nuestro gobierno y a nuestro movimiento. Lo han intentado muchas veces, no es la primera, lamentablemente no será la última y, como ha sucedido hasta ahora, no podrán”, expresó.