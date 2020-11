EEUU retira cargos contra Salvador Cienfuegos para que sea juzgado por autoridades mexicanas

El gobierno de Estados Unidos anunció esta tarde que retiró todos los cargos en contra del ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos para que la Fiscalía general de la República pueda realizar su propia investigación contra el militar en retiro.

Esta tarde se lanzó un comunicado conjunto de William P. Barr, fiscal general de Estados Unidos y Alejandro Gertz Manero, fiscal en México; en éste se informó que la FGR inició su propia investigación tras la detención de Cienfuegos en Los Ángeles, el pasado 16 de octubre investigación que podrá seguir su curso con la determinación tomada.

“A solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en virtud del tratado que rige el intercambio de pruebas, ha proporcionado a México pruebas en este caso y se compromete a continuar la cooperación, dentro de ese marco, para apoyar la investigación de autoridades mexicanas”, se lee en el comunicado.

Tras el anuncio realizado por las fiscalías de Estados Unidos y México, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, dio a conocer que ofrecerá una conferencia de prensa para emitir una postura al respecto en punto de las 17:30 horas.

Salvador Cienfuegos Zepeda era acusado de cuatro cargos relacionados con narcotráfico, mismos que habría cometido cuando encabezaba la Sedena en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Joint Statement by Attorney General of the United States William P. Barr and Fiscalía General of Mexico Alejandro Gertz Manero https://t.co/02vmPr2gC0 pic.twitter.com/hBN7IwAPPw

— Justice Department (@TheJusticeDept) November 17, 2020