Reforzará GEM brigadas para atender incendios forestales en esta Semana Santa 2025

Implementa Probosque operativo con recorridos en las rutas a santuarios religiosos para la detección y combate oportuno del fuego.

Para reforzar la atención a incendios forestales durante las fiestas patronales y de Semana Santa, el Gobierno del Estado de México trabaja las 24 horas del día, los siete días de la semana, con el apoyo de 282 brigadas distribuidas en todo el territorio estatal.



A través de la Protectora de Bosques (Probosque), se implementa un operativo para la detección y combate oportuno del fuego. Como parte de esta acción, hasta el 27 de abril se realizan recorridos en áreas forestales que forman parte de las rutas hacia diversos santuarios religiosos.



Además, se fomenta la concientización entre los paseantes sobre la importancia de reducir la quema de fuegos artificiales, apagar correctamente las fogatas y no tirar colillas de cigarrillos en zonas forestales.



“También estamos solicitando que en la medida de lo posible no tiren cohetes, si lanzan fuegos artificiales, que estos no tengan canastillas, que se formen brigadas en las mayordomías para que las fiestas patronales no se conviertan en un problema para nuestros bosques”, señaló Alejandro Sánchez Vélez, Director General de la Probosque.



Las 282 brigadas que apoyan las labores de prevención y combate pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Probosque, la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), la Coordinación General de Conservación Ecológica de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; además de brigadas de ejidos y comunidades.



Asimismo, el Gobierno del Estado de México verifica la conformación y operatividad de las brigadas municipales y realiza reuniones de seguridad para mejorar y difundir la coordinación en la atención de estas emergencias.



La ciudadanía puede realizar reportes de incendios forestales a través del Teléfono Rojo de Probosque: 800 590 1700 o al 911.