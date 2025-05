“Les daremos resultados, no seremos indolentes ante su dolor”: Rosa Icela a Madres buscadoras

Durante las reuniones con las madres buscadoras se busca que las propuestas y protocolos para reformar las leyes salgan de la mano con los mismos interesados.

Rosa Icela Rodríguez, la Secretaria de Gobernación, se reunió con Madres y colectivos de personas buscadoras, durante la reunión les comentó que habrá resultados poco a poco.



“No tan rápido como esperan, pero estaremos trabajando con ahínco, porque es un asunto de humanidad, no podemos ser indolentes ante su dolor, ante las ausencias”.



Rodríguez encabezo la 9.ª reunión con Madres y Colectivos de personas buscadoras, donde reconoció que las leyes se pueden perfeccionar porque no son estáticas, siempre tienen cambios y Reformas. Y reafirmó que se busca que estos cambios se hagan de la mano con ellos.



“Eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Sí, hay propuestas y cuestiones particulares, no todos los colectivos tienen el mismo modo de pensar o los mismos planteamientos, porque los casos son distintos. Cada caso, de suyo, es distinto, pero todos tienen razones y tienen verdades en sus planteamientos. No desdeñamos nada, no desdeñamos la ausencia ni desdeñamos el dolor”.



Señaló que debe haber mejoras en los protocolos para que haya una mejor coordinación; para que las leyes no sean para afectar a víctimas o a familiares de desaparecidos.



“Ustedes participaron en la primera parte de la ley, vamos a ver si es necesario cambiarse, a lo mejor no es necesario y dejarse como estaba, pero quisiéramos que quedaran más claras las obligaciones y que no dependiera de si hay o no recurso, sino que fuera por ley lo que ustedes están solicitando”.



Además aseguró que las instrucciones dadas por la presidenta se tendrán que cumplir, porque no se ha concluido el trabajo encomendado.



“Vamos a avanzar en esto es muy importante, cada una de las propuestas son distintas y cada quien tiene su modo de decirlas. Hay diferentes formas de exponerlas, pero todas son importantes”.



La funcionaria dijo que estos diálogos directos, dan la oportunidad de coincidir, de ver lo qué se puede mejorar; lo qué se tiene que quitar, porque no sirve, porque no se ha cumplido.



Finalmente, Rodríguez Velázquez, aseguró que desde el inicio de las reuniones con las Madres y los colectivos de personas buscadoras ya se lleva un camino recorrido escuchando a los demás colectivos, por lo que se van aterrizando las propuestas, para que no se queden solamente en palabras.