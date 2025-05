México exigirá a Israel explicación de los disparos a diplomáticos mexicanos en Cisjordania

Se pudo observar en un video cómo varios diplomáticos fueron objeto de disparos por parte de soldados israelíes en Yenin, Cisjordania.

Entre los diplomáticos atacados se encontraban los mexicanos Pedro Blanco Pérez y Julio César Escobedo Flores, por lo que la Cancillería pedirá a la embajada de Israel en México que brinde las aclaraciones que el caso amerita.



Tras la agresión sufrida, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que Blanco y Escobedo, respectivos titular y representante alterno de la Oficina de la Representación de México en Palestina, formaban parte de la delegación de representantes de 32 países que realizó la visita de campo en Yenin.



La Cancillería se mostró dudosa de la explicación brindada por el gobierno de Israel, al tratar de justificar los disparos en contra de los diplomáticos que tenían como objetivo ahuyentarlos.



Señaló la cancillería que, contrario a lo que sostuvo Tel Aviv, la misión no penetró en una zona no autorizada, pues sostuvo que no existe registro de que esto hubiese ocurrido.



Pero la dependencia subrayó que la agresión contra el personal diplomático va en detrimento del artículo 29 de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, y recordó que Israel está obligado a respetarla.



Este ataque contra los diplomáticos ocurre en medio de la escalada de reclamos internacionales contra las masacres perpetradas por el gobierno de Israel en Gaza y contra la aceleración de la colonización de territorios palestinos en Cisjordania.