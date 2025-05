Reveló la Miss Mundo Somalia haber sido víctima de mutilación femenina

Zainab rompió en llanto al recordar que fue sometida a mutilación genital femenina cuando apenas tenía siete años.

A pesar de encontrarnos en pleno siglo XXI, con todos los avances tecnológicos y con una abundante información, aún persisten prácticas profundamente arraigadas en algunas regiones del mundo que atentan contra la dignidad, la salud y los derechos fundamentales de las personas.



Lamentablemente, una de ellas es la mutilación genital femenina (MGF), una forma extrema de violencia de género que sigue afectando a millones de niñas y mujeres.



Fue durante la etapa “Head to Head” del certamen Miss Mundo 2025, celebrada en India, que la representante de Somalia, Zainab Jama, conmovió profundamente al mundo al compartir su desgarradora historia como sobreviviente de esta práctica.



Zainab rompió en llanto al recordar que fue sometida a mutilación genital femenina cuando apenas tenía siete años, señalando que su testimonio, lejos de ser una historia aislada, es un llamado urgente por aquellas voces que aún son silenciadas.



Jama relató que fue sometida a este procedimiento por tres mujeres sin formación médica, bajo la justificación de una supuesta tradición cultural.



“Como sobreviviente de la mutilación genital femenina, hablo por los millones de niñas cuyas voces fueron silenciadas antes de que tuvieran la oportunidad de vivir libremente; no hay consuelo, solo sangre y silencio. Recuerdo llorar y suplicar, pero me dijeron que me callara, que debía ser valiente y sentirme orgullosa. Ese momento me cambió para siempre. “Mi infancia terminó ese día”.



Este relato fue tan impactante que la presidenta de la Organización Miss Mundo, Julia Morley, subió al escenario para abrazarla, reconociendo su valentía y dándole su apoyo.



Además, Zainab también compartió detalles sobre las consecuencias físicas y emocionales de lo que vivió tras la infibulación, una de las formas más graves de MGF en las que se cortan prácticamente todos los genitales de una mujer, pues la modelo fue encerrada con las piernas atadas durante días, sin acceso a cuidados médicos.



Pero Zainab no se dejó quebrar por el dolor, y transformó su experiencia en acción, y con su participación en este certamen pudo presentar su proyecto social: la Female Initiative Foundation, una organización que fundó con el objetivo de erradicar la mutilación genital femenina en Somalia y otras regiones donde aún se practica.



Esta fundación impulsa campañas de sensibilización, visitas comunitarias y programas educativos dirigidos principalmente a madres, con el fin de romper el ciclo de esta violenta tradición.



Zainab ahora reside en el Reino Unido; desde niña, viaja regularmente a Somalia para dar charlas y acompañar a otras sobrevivientes. Además, creó una red de apoyo para sobrevivientes en el Reino Unido, donde las mujeres comparten sus historias, se acompañan en el proceso de sanación y se empoderan para proteger a las futuras generaciones.