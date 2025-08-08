Mara Lezama y Sebastián Ramírez revisan avances para fortalecer el desarrollo turístico de Q. Roo

-Revisan avances en la transferencia de las obligaciones y responsabilidades de conservación, operación y mantenimiento de la zona hotelera de Cancún y la Marina de Cozumel

La gobernadora Mara Lezama Espinosa sostuvo una reunión de trabajo con el director general de FONATUR, Sebastián Ramírez Mendoza, en la que revisaron avances de las acciones que se realizan en Quintana Roo.



Entre los temas destacan la revisión de los avances en la planeación, programación, ejecución, mantenimiento, administración, conservación, evaluación o cualquier otra actividad relacionada con el funcionamiento de la zona hotelera de Cancún y la Marina Cozumel.



Como se sabe, desde julio del año pasado quedó ya constituido el nuevo organismo que sustituye al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en el mantenimiento de la zona hotelera de Cancún y la Marina Cozumel.



Se revisaron los temas relacionados con la transferencia de las obligaciones y responsabilidades de conservación, operación y mantenimiento que hasta el año pasado desempeñaba el gobierno federal en ambos sitios.



Asimismo, se analizaron esquemas de colaboración para la implementación de programas de infraestructura y desarrollo turístico en los diversos destinos del estado.