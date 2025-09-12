Ana Muñiz Neyra encabeza Jornada de Salud en San Mateo Atenco

Agradeció de manera especial a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, por todo el apoyo que mantienen con el municipio.

En el municipio de San Mateo Atenco, la presidenta municipal, Ana Muñiz Neyra, acompañada de la titular de la Secretaría de Salud del Estado de México, Dra. Macarena Montoya, pusieron en marcha la Jornada de Salud para las familias atenquenses.



Este tipo de jornadas buscan acercar a las familias de San Mateo Atenco servicios de atención médica, orientación en nutrición, apoyo a la salud mental, entre otros; enfocados para la población mexiquense que no cuenta con seguridad social.



Durante el inicio de esta jornada, Muñiz Neyra agradeció de manera especial a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, por todo el apoyo que mantienen con el municipio.



Señaló que como se informó, estas jornadas permitirán la detección de VIH y otras enfermedades, toma de signos vitales, consulta médica, farmacia, vacunación, educación especial y discapacidad, salud reproductiva, salud bucal, higiene en salud, prevención de adicciones, salud mental y vacuna antirrábica



Macarena Montoya destacó que, bajo la guía de la Gobernadora Delfina Gómez, esta nueva estrategia acercará a toda la población servicios fundamentales para garantizar su bienestar y el de sus familias.



También agradeció a la Presidenta Municipal, Ana Muñiz Neyra por su respaldo y compromiso para que juntos sigamos cuidando de la salud y el bienestar de la comunidad.



A la comunidad les recordó que estas jornadas de salud recorrerán las 19 jurisdicciones del Estado de México, las sedes y horarios se pueden consultar en las redes sociales de la Secretaría de Salud del Estado de México.