Analiza investigadora de la UAEMéx el impacto de la deportación en comunidades rurales

-Investigadora de la UAEMéx estudia el impacto de la deportación en comunidades rurales mexiquenses con el proyecto “Regreso forzado al terruño”. Busca visibilizar el aspecto emocional y cultural del retorno involuntario.

La profesora e investigadora del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales (ICAR) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), María del Socorro Castañeda Díaz, desarrolla un proyecto que analiza cómo viven los migrantes mexicanos deportados su reinserción en comunidades rurales del país, particularmente en el Estado de México.



La investigación, titulada “Regreso forzado al terruño, cuando todo es volver a empezar”, explora las consecuencias sociales, culturales y emocionales que enfrentan los migrantes al ser deportados, principalmente desde Estados Unidos.



“Imagina que te fuiste voluntariamente, pero regresas de manera forzada a un lugar que ya no sientes tuyo. Hay un duelo emocional, un daño psicológico, más allá de los trámites o la falta de recursos. Simplemente, ya no encajas”, explicó la académica.



Castañeda Díaz destacó que muchos migrantes retornan a las mismas localidades de las que partieron por falta de oportunidades, donde enfrentan choques culturales y una sensación de desarraigo.



Aunque existen programas gubernamentales como “México te Abraza” y “Migrante Mexiquense”, señaló que éstos no siempre consideran el componente emocional en la reintegración de las personas deportadas.



El proyecto recibió financiamiento por tres años de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) del Gobierno de México, dentro de la primera convocatoria que respalda propuestas en el ámbito humanístico.



Los resultados de esta investigación podrían servir para formular políticas públicas más sensibles y efectivas en apoyo a migrantes deportados, especialmente en comunidades con altos índices de marginación.



Finalmente, la académica hizo un llamado a la comunidad universitaria a confiar en sus ideas y a impulsar proyectos con impacto social: “Debemos continuar preparándonos y atrevernos a proponer investigaciones que generen un cambio en la vida de las personas”.