Evelyn Salgado entrega apoyos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro

-Se prioriza el apoyo para la capacitación, inclusión y vinculación laboral

“Ese es nuestro compromiso y esa es nuestra convicción, que en Guerrero nadie se quede atrás y que la fuerza de la juventud sea siempre la energía que impulsa esa gran transformación que está presente en todo el país”, expresó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al acompañar al secretario del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal, Marath Baruch Bolaños López, en la entrega de tarjetas a beneficiarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Acapulco.



Mediante esta iniciativa, la población de entre 18 y 29 años tiene la oportunidad de forjar experiencia laboral, recibir un apoyo económico equivalente a 8 mil 480 pesos mensuales y tener acceso a la seguridad social.



“Este programa no es una dádiva, no es un privilegio o una beca, este programa es una política de transformación, que confía en la juventud, que otorga grandes oportunidades reales y que convierte el talento en desarrollo para todo nuestro estado. Este es el verdadero espíritu de la transformación, el de abrir estas oportunidades que van a cambiar vidas”, expresó la mandataria.



En el evento realizado en las canchas de la colonia Emiliano Zapata, la mandataria estatal agradeció el apoyo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para poner en marcha esta estrategia, que repercute favorablemente en la obtención de estos beneficios, que se suman a la oportunidad de tener un acercamiento entre los beneficiarios y las empresas, para impulsar la capacitación y la incursión en el ámbito laboral.



La gobernadora destacó la energía y el talento de los jóvenes, a la vez que los invitó a seguir adelante en esta tarea conjunta; al respecto, la mandataria estatal refrendó su compromiso de continuar en el camino conjunto para forjar un futuro con bienestar.



En su intervención, el funcionario federal explicó que este programa, tiene la finalidad de apoyar de manera integral a los jóvenes que se encuentren estudiando o trabajando, con una dinámica en la que los beneficiarios reciben capacitación por hasta doce meses por parte de una empresa y al finalizar contarán con una constancia que avale la experiencia laboral que adquirieron. Durante este tiempo, recibirán un apoyo equivalente al salario mínimo y contarán con seguro médico por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social.



Enseguida, la gobernadora y el secretario del Trabajo y Previsión Social, otorgaron apoyos de manera simbólica a los beneficiarios y realizaron un recorrido para verificar la entrega.