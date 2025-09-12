Mara Lezama asiste en Bacalar al informe de José Alfredo Contreras Méndez

La gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó que Bacalar, baluarte de Quintana Roo, con su fuerte amurallado —testigo de la defensa del palo de tinte y de la Guerra de Castas, y vigilante de la majestuosa Laguna de los Siete Colores— avanza con paso firme en su transformación para el bienestar de las y los bacalarenses.
Tras escuchar el mensaje del presidente municipal de Bacalar, José Alfredo Contreras Méndez, con motivo de su Primer Informe de Gobierno de la administración 2024-2027, Mara Lezama afirmó que el segundo piso de la Cuarta Transformación avanza en Quintana Roo.
La titular del Poder Ejecutivo, acompañada por los presidentes de los poderes Judicial y Legislativo, magistrado Heyden Cebada Rivas y diputado Renán Sánchez Tajonar, recibió de Contreras Méndez el documento del Primer Informe, el cual también fue entregado a las y los regidores del Cabildo.
El presidente municipal subrayó el apoyo y respaldo de la gobernadora Mara Lezama para impulsar el crecimiento del municipio, que se consolida como un referente turístico en el sur de Quintana Roo. Asimismo, reconoció a la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, por las acciones que brindan bienestar a las familias en situación de vulnerabilidad.