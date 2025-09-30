Toluca trabaja en la prevención de adicciones entre los jóvenes

-Alerta Gobierno municipal sobre los riesgos del consumo de drogas a estudiantes de San Nicolás Tolentino

Estudiantes de San Nicolás Tolentino fueron alertados por el Gobierno municipal sobre las consecuencias negativas que trae la compra y el consumo de drogas; además fueron orientados para prevenir adicciones y mantenerse lejos de ellas.



Durante una jornada de Testimonios de Paz, en la Escuela Preparatoria No. 319, en representación del alcalde Ricardo Moreno, el secretario del Ayuntamiento de Toluca, Justo Núñez, reiteró el compromiso de proteger la salud, futuro y seguridad de la niñez, adolescencia y juventudes de la capital mexiquense.



Por su parte, la titular de la Dirección General de Bienestar de Toluca, Rocío Merlos, mencionó que el trabajo conjunto con los gobiernos estatal y federal, y como resultado de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz Toluca, se realiza este ejercicio para acercar a personas que han salido de alguna adicción a contar sus experiencias, las conductas de riesgo que los empujaron a esta situación y la manera de salir de ahí.



Los estudiantes también participaron en una experiencia de concientización para evitar manejar en estado de ebriedad y también apreciaron una exhibición de Binomios K9, donde pudieron ver de primera mano la habilidad de los perros para la búsqueda de personas.



Con esta acción, Toluca reitera su voluntad de trabajar de la mano con las instituciones educativas, así como con los órdenes de gobierno para ofrecer a la juventud herramientas que fortalezcan su desarrollo, los alejen de conductas de riesgo y promuevan la cultura de paz.