Instala GEM en Lerma bomba para retirar 1500 litros de agua en zonas afectadas por lluvias

-Refuerza bordos en San Pedro Tultepec y calles próximas a la ribera del río.

El Gobierno del Estado de México instaló una bomba para retirar el agua de zonas afectadas por las intensas lluvias en San Pedro Tultepec, en el municipio de Lerma; se trata de un equipo Goliath con capacidad para desalojar mil 500 litros por segundo hacia el Río Ocoyoacac, que conecta con el Río Lerma.



Adrián Hernández Romero, Coordinador Estatal de Protección Civil, supervisó el reforzamiento de bordos de canales con costaleras y su colocación en calles próximas a la ribera. Informó que se prepara un censo para determinar el número exacto de viviendas y personas afectadas, estimado al momento en 250.



Además, en este municipio la Secretaría de Salud ha desplegado médicos, enfermeras y promotores, que han realizado 90 consultas médicas, 200 asesorías casa por casa y han aplicado 160 vacunas.



En las labores de apoyo a la población participan alrededor de 250 elementos de Protección Civil estatal, Conagua, CAEM, Secretaría de Salud, el Organismo Operador de Agua de Lerma y Protección Civil municipal.



El presidente municipal de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce señaló que la labor conjunta entre las autoridades estatales y municipales se enfocan en atención de la contingencia derivada por lluvias en el municipio.



Agradeció el arribó de la máquina “Goliat” del equipo especializado del Grupo Tláloc el cuál se suma a las labores de la maquinaria que ya está en funcionamiento para realizar trabajos de remoción de residuos



Informó que se han coordinado las acciones con el campamento del Grupo Tláloc en San Pedro Tultepec en donde, gracias a los esfuerzos municipales, en equipo con la CAEM, la Conagua Comisión Nacional del Agua, Protección Civil del Edomex e integrantes de la Mesa Interinstitucional de Inundaciones, donde se redefinieron la distribución de maquinaria y equipo humano en puntos críticos