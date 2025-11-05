Impulsa Toluca salud preventiva entre mujeres policías

-Participan 102 servidoras públicas en jornada de detección oportuna y autocuidado

En un esfuerzo por fortalecer la salud y el bienestar del personal operativo, la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca llevó a cabo una Jornada de Salud para Mujeres Policías en la Academia de Policía Municipal con el propósito de fomentar la prevención y la detección oportuna de enfermedades.



El evento, realizado en coordinación con el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) y el Departamento de Servicios Integrales de Salud de la Academia, centró sus acciones en la prevención del cáncer de mama, la salud reproductiva y la promoción de una cultura de autocuidado entre las servidoras públicas.



En representación del Gobierno municipal, José Alberto Díaz Olivera, Director de Desarrollo Policial, encabezó la inauguración de la jornada y destacó la relevancia de promover programas que atiendan la salud física y emocional del personal.



Durante la jornada, 102 mujeres policías participaron en estudios de papanicolaou, revisiones médicas y talleres informativos, reforzando la importancia de la prevención tanto en el ámbito profesional como personal.