Seguridad pública compromiso central de Ricardo Moreno para proteger a toluqueños

-Consolidan esfuerzos autoridades y ciudadanía para construir una Toluca más segura, unida y en paz.

La seguridad pública es un tema prioritario y una meta por la cual se trabaja en el municipio de Toluca a fin de ofrecer a los habitantes condiciones adecuadas para realizar sus actividades, convivir y con ello colaborar en la transformación del Gobierno municipal encabezado por Ricardo Moreno.



Durante la Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública, el secretario del Ayuntamiento, Justo Núñez, como representante del alcalde, destacó que a casi un año de gestión hay una reducción sostenida en los indicadores delictivos, respaldada por datos federales, lo cual posicionan a Toluca como una ciudad más segura.



Núñez resaltó que estos resultados son fruto del trabajo conjunto entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, el municipal, estatal y federal, así como de la ciudadanía, además de acciones de prevención comunitaria, recuperación de espacios públicos y fortalecimiento institucional.



Asimismo, reconoció el compromiso del personal de seguridad pública y reiteró que el Gobierno municipal continuará apoyando su profesionalización para consolidar un entorno de paz y confianza para todas las familias.



De igual forma, la participación ciudadana en la mesa destacó la importancia de reforzar la vigilancia en zonas turísticas y en el transporte público, especialmente ante el aumento de visitantes que llegan por el Tren Interurbano, también se pidió especial atención a los traslados desde las terminales hacia el centro histórico, a fin de brindar a los visitantes una experiencia segura.