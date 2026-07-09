Tlaxcala fortalece el deporte con nueva etapa de la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento

La gobernadora Lorena Cuéllar inauguró infraestructura con una inversión superior a 447 millones de pesos.

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros inauguró la tercera etapa de la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento, un proyecto estratégico que fortalece la infraestructura deportiva del estado y brinda mejores espacios de preparación para niñas, niños, jóvenes y atletas tlaxcaltecas.



Con una inversión de 447 millones 634 mil 525 pesos, esta nueva etapa contempla instalaciones como el Pabellón de Gimnasia y el patinódromo, consolidando a Tlaxcala como referente nacional en materia deportiva.



La mandataria estatal destacó que los resultados obtenidos en la Olimpiada Nacional CONADE 2026, donde Tlaxcala consiguió una cifra histórica de 61 medallas, son muestra de que la inversión en infraestructura, equipamiento y formación deportiva comienza a generar frutos.



Cuéllar Cisneros señaló que durante su administración se han destinado mil 400 millones de pesos al fortalecimiento del deporte, recursos que han permitido mejorar espacios, apoyar a atletas y crear condiciones más competitivas para el desarrollo del talento local.



Como parte de la inauguración, se entregaron estímulos económicos a 58 deportistas y 44 entrenadores que destacaron en la Olimpiada Nacional CONADE 2026, donde la delegación tlaxcalteca obtuvo 18 medallas de oro, 16 de plata y 27 de bronce.



El director del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), Daniel Moncayo Cervantes, destacó que la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento se posiciona entre las mejores instalaciones deportivas del país y Latinoamérica, al contar con espacios modernos para la preparación de atletas.