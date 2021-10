AMLO celebra aprobación de la Ley de Ingresos 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este miércoles que cumplió con una promesa hecha a empresarios de simplificar el pago de impuestos, esto a raíz de la aprobación de la Miscelánea Fiscal y la Ley de Ingresos 2022.

“Esto me lo pidieron empresarios de Monterrey, de una asociación, me solicitaron que se simplificara (el pago de impuestos), y a lo mejor no nos acordamos, pero en una Convención Nacional Bancaria, yo hice el compromiso de llevar a cabo una simplificación y es un hecho, ya es una realidad”, subrayó.

La miscelánea fiscal incluye en la Ley del ISR un Régimen Simplificado de Confianza, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2022, cuyo objetivo es la simplificación de las obligaciones fiscales para las personas físicas con actividades empresariales, con ingresos de hasta tres millones 500 mil pesos.

López Obrador afirmó que esta aprobación permitirá que México siga contando con finanzas públicas sanas y cumplir con una promesa de campaña: no crear ni subir impuestos.

“Es una ley que nos permite seguir fortaleciendo las finanzas públicas. ¿Qué tiene esa ley en esencia? Una: que no hay aumentos de impuestos. Seguimos cumpliendo con el compromiso de no aumentar los impuestos. Ya tres años; vamos para 2022 sin aumentar impuestos”, subrayó.

En segundo lugar, dijo, la ley incluye la implementación de un sistema para simplificar a pequeños empresarios o contribuyentes el proceso del pago de sus impuestos y que no tengan que llevar a cabo trámites excesivos.

El mandatario instruyó a la directora del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro Sánchez, dar a conocer detalles al respecto en la conferencia de prensa matutina próximamente.

En el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional explicó que el siguiente paso para asegurar que lleguen recursos a la población que más los necesita es la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) por parte de la Cámara de Diputados.

“Le agradezco mucho la confianza a los legisladores, a los diputados y a los senadores. (…) Al aprobarse la ley de ingresos, ya lo que queda es aprobar el presupuesto porque, de acuerdo con el procedimiento parlamentario, primero se tiene que aprobar la ley de ingresos. Es obvio saber con cuántos recursos se va a contar para tener el presupuesto, para financiar el presupuesto del año próximo”, agregó.

Sostuvo que, si se aprueba el PEF 2022 propuesto por el Ejecutivo, estará garantizado el financiamiento de la educación, la salud y los programas sociales.

“Tenemos presupuesto suficiente y va a haber aumentos también. Se está considerando ya aumentar el presupuesto tomando en consideración la inflación”, explicó.

Aseguró que también estarán garantizados los fondos para terminar el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles el siguiente año y continuará el programa del Istmo de Tehuantepec y el Tren Maya.