Iztapalapa y Tláhuac alistan plan de vigilancia para la reapertura de panteones

Se acercan las fiestas de Día de Muertos y las alcaldías de la capital ya preparan sus dispositivos sanitarios y de vigilancia para la reapertura de panteones. Una de ellas es Tláhuac, que alberga al pueblo de San Andrés Mixquic, famoso por su tradicional lumbrada y los altares que cada familia instala y atraen a turistas.

Otra es Iztapalapa, que alberga 10 cementerios. Solo abrirán siete y tres de ellos son de los más grandes de la Ciudad de México y de los más concurridos entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre.

En entrevista, la alcaldesa en Iztapalapa, Clara Brugada, detalló que desde esta semana comenzó el retiro de maleza y de basura y la poda de árboles, para que a partir del 31 de octubre las personas puedan visitar las tumbas de sus familiares.

«Los panteones ya se abren para todo Iztapalapa todos los días, tendremos un operativo de atención a toda la población que dejó de visitar a sus muertos en 2020 por la pandemia (…) Siete van a estar abiertos y vamos a estar atendiendo», dijo.

Según Brugada, será estricta la aplicación de protocolos sanitarios para evitar posibles contagios de COVID-19.

«Que la gente vaya con su cubrebocas, lleve gel, que no vaya en estado de ebriedad, no vayan con armas y con mucho cuidado para que no haya conglomeración», dijo.

Los panteones más grandes son el civil de San Nicolás Tolentino, el de San Lorenzo Tezonco y el civil delegacional de Iztapalapa, en Barrio San Lucas; les siguen los vecinales de Santiago Acahualtepec, Santa María Aztahuacán, Santa Martha Acatitla, Santa Cruz Meyehualco y San José Aculco.

El horario de apertura de panteones en Iztapalapa será de 8:00 a 16:00 horas. Se estima que en las fiestas del Día de Muertos el panteón de San Nicolás Tolentino reciba hasta 45,000 personas

La lumbrada vuelve a Mixquic

La alcaldesa en Tláhuac, Berenice Hernández, informó que, al igual que en Iztapalapa, ya se prepara un dispositivo en todos los panteones de la demarcación, pero en especial en el de Mixquic, famoso mundialmente por sus tradiciones, actividades, ofrendas y lumbradas.

«Vamos a estar pendientes de la seguridad y en acompañamiento de todos los vecinos de Mixquic, vamos a tomar medidas de seguridad muy específicas, como el gel antibacterial y, en la medida de lo posible, la sana distancia; esperemos que nuestros vecinos nos apoyen para poder retomar adecuadamente nuestras tradiciones», dijo también en entrevista.

Además, será desplegado personal de seguridad y administrativo: nueve ministerios públicos y tres policías de investigación por parte de la fiscalía capitalina, 250 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), 20 elementos de tránsito y 20 unidades de la Guardia Nacional.

Parte de la estrategia de seguridad en la zona es la implementación de la «Ley seca» durante todas las celebraciones del Día de Muertos, del 31 de octubre al 2 de noviembre.

La SSC anuncia despliegue de seguridad

La SSC dio a conocer que a partir de este fin de semana se implementará un operativo en las inmediaciones de los 120 panteones de las 16 alcaldías. Serán desplegados más de 7,400 uniformados, entre policías preventivos y de tránsito, así como paramédicos del Escuadrón de Rescates y Urgencias Médicas.