Hexapro: el nuevo parche que neutraliza el COVID19.

Hexapro podría ayudar al esfuerzo de implantación de vacunas a nivel mundial, especialmente para millones de personas vulnerables económicamente en países de bajos ingresos.

El desarrollo de una nueva vacuna contra COVID19 que se administra de forma cutánea por medio de un parche, ha logrado neutralizar el virus en ratones, induciendo mayores niveles de anticuerpos que otras alternativas.

La universidad de Texas, ha desarrollado esta vacuna y se ha logrado administrar mediante un parche desarrollado por la Universidad de Queensland, el prototipo proporcionó protección contra el covid-19 con un «clic» indoloro realizado con un aplicador de bolsillo. Los autores de la vacuna señalan que además los parches pueden facilitar la administración de esta vacuna, debido a que el proceso para ponerla no requiere de profesionales sanitarios capacitados y la tecnología no necesita almacenarse a temperaturas tan bajas. Según los científicos, que publican sus desarrollos en la revista Science Advances, el prototipo de vacuna, cuando se recubre en seco en un parche, es estable durante al menos 30 días a 25 grados centígrados y una semana a 40 grados, «por lo que no necesita los requisitos de cadena de frío de algunas de las opciones actuales». Muller apunta que el equipo de Queensland, junto con Vaxxas, comercializadora del parche espera «llevar la tecnología al mundo» y está buscando oportunidades de financiación para acelerar el inicio de los ensayos clínicos lo más posible.