Reitera García Harfuch que no buscará la Jefatura de Gobierno en 2024

La mandataria capitalina garantizó que hay muchos compañeros que pueden participar y que su movimiento va a ganar en el 2024

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, reiteró que no busca ser candidato a la Jefatura de Gobierno en las elecciones de 2024, ya que está enfocado en seguir al frente de la policía capitalina.



No obstante, el jefe de la policía indicó que su interés a futuro es seguir en el equipo de la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum Pardo.



“Lo que nos gustaría, y hablo en plural por el equipo de la Secretaría de Seguridad que está con nosotros es que la ciudadanía sepa que tienen una policía que no tiene distracción alguna, nuestro trabajo y mi trabajo en particular no permite tener una distracción así, como lo comentamos sería muy malo para la propia policía y muy malo para la ciudadanía”.



Omar García Harfuch indicó que tiene la responsabilidad de seguir al frente de la SSC, pero que lo que le gustaría es seguir en el equipo de Claudia Sheinbaum.



Subrayó que ser el jefe de Policía de la CDMX es un encargo que lleva a cabo y desarrolla todos los días. Junto a sus subsecretarios y subsecretaría sin algún tipo de especulación a futuro, más que seguir trabajando en el equipo de Claudia Sheinbaum.



A pregunta expresa sobre si se descarta para participar como candidato a la Jefatura de Gobierno, el secretario dijo que sí, pues no tiene otro interés de solo hacer su trabajo.



“Sí nos descartamos porque soy Jefe de la Policía no tengo ningún otro interés que hacer la tarea que me es instruida todos los días”.