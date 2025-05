CNTE RECHAZA PLAN DEL GOBIERNO; EXIGEN HABLAR CON SHEINBAUM

Los dirigentes magisteriales señalaron que en la reunión con las autoridades federales no aceptaron ninguna propuesta

Los integrantes de la Comisión Nacional Única de Negociación de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) dieron a conocer que rechazaron la nueva propuesta del gobierno federal, al argumentar que la mayor parte “trae pura paja”, y exigieron dialogar con la presidenta Claudia Sheinbaum.



Mencionaron que la propuesta de cinco puntos que les ofrecieron la llevarán a sus bases para que tomen la decisión. De acuerdo con fuentes de la CNTE, esa consulta puede durar hasta dos días.



Solicitaron les brinden una propuesta nueva, porque los cinco puntos que seguramente van a salir a anunciar no resuelven para nada las demandas justas que tenemos como magisterio movilizado.



Pidieron que en los espacios de análisis y de reflexión se analice el documento que a su parecer solo posee “pura paja”.



“Sin embargo, dejaremos a las bases que tomen la decisión pertinente”, dijo Yenni Pérez, secretaria general de la Sección 22 de la Coordinadora en Oaxaca en un mensaje en medio de Paseo de la Reforma y Bucareli de la Ciudad de México.



Los líderes del magisterio disidente acudieron el pasado miércoles a la convocatoria que hicieron los secretarios de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, de Educación, Mario Delgado, y el director del ISSSTE, Martí Batres.



Fueron más de cinco horas de reunión, donde los líderes magisteriales ofrecieron un mensaje a los docentes que mantenían bloqueada Reforma, señalando que no aceptaron absolutamente nada en esa reunión, únicamente aclararon varias dudas para brindar a la Asamblea Nacional Representativa la información de manera responsable.



Insistió que en la reunión en la Segob no hubo ninguna respuesta favorable del gobierno que nos llama al diálogo y que nos denosta en todas las plataformas digitales para decir que hay diálogo, pero resulta que nos reproduce el mismo discurso, por ello, le dijimos que queremos la mesa con la Presidenta de la República porque estos funcionarios han demostrado que no tienen nivel de debate. No toman en cuenta las necesidades del magisterio”.



Señalaron que de salir este 1 de junio no lo harán para realizar un boicot, saldrán por la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.



La propuesta que le fue entregada al magisterio disidente contiene cinco puntos: el decreto para el congelamiento y disminución progresiva de la edad de jubilación; crear un colectivo interdisciplinario para el estudio de alternativas de los esquemas de seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado; desaparecer la Usicamm para seguir con la ruta del fortalecimiento de los derechos laborales y la función del magisterio como agente de transformación; instaurar comisiones tripartitas y realizar un registro de régimen de jubilación.