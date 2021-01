Vacuna contra Covid-19 «la única alternativa para enfrentar esta pandemia»: AMLO

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López obrador hizo un llamado para que la ciudadanía se a aplicarse la vacuna contra la Covid-19 cuando se encuentre disponible y dejar atrás miedos por reacciones secundarias, pues aseguró que es el único método para acabar con la pandemia.

Fue durante la conferencia matutina cuando el presidente pidió a los mexicanos no temer a la vacuna y aplicársela cuando esté disponible y no hacer caso a las noticias falsas que publican algunos medios, aunque recalcó que no será obligatoria su aplicación.

“Los convoco a que todos nos vacunemos cuando corresponda, eso es lo que nos va a proteger, no hay otra cosa, no tener miedo a efectos secundarios porque se está cuidando que la vacuna ayude, sane, que no afecte, entonces que no se dejen manipular por campañas en los medios.”

El mandatario afirmó que hay señales de posibles campañas de desinformación respecto a la vacuna, pues así se han dado en diversos países, pero recalcó que es “la única alternativa para enfrentar esta pandemia” que ya ha dejado más de 133 mil muertes.

“Ayer estaba viendo una desinformación, México es el último lugar en vacunación, éramos hasta hace dos días el primer lugar en América Latina, nos superó Argentina, pero eso va a cambiar”, mencionó.

Se espera que esta semana inicie la vacunación de médicos a nivel nacional tras el arribo de más de 400 mil dosis el martes.