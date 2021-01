La ciudad francesa de Marsella tiene un toque de queda más estricto cuando se descubre una nueva variante de COVID-19

Por ahora, el horario de toque de queda en París no ha cambiado, desde las 20:00 hasta las 06:00 horas, aunque el gobierno ha dicho que no descartará medidas más estrictas si la situación de COVID empeora en Francia.

Previous A unas horas de su arranque en el Guardianes 2021, Cruz Azul detectó cuatro casos de COVID-19