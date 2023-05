DEA culpa a otros y poco ha hecho por detener flujo de drogas: Ebrard

El canciller Marcelo Ebrard dijo que México trabaja con EUA en implementar acciones conjuntas contra las drogas; criticó los dichos de la DEA.

Más allá de la narrativa de la DEA de culpar a otros del crecimiento en el tráfico de drogas y adicciones, los gobiernos de México y Estados Unidos seguirán implementando acciones de forma conjunta para enfrentar este fenómeno, lo mismo que el tráfico de armas, aseguró el canciller Marcelo Ebrard.



Luego de que la jefa de la oficina antidrogas estadunidense, Anne Milgram, señalara ante congresistas que irán hasta donde los lleven las evidencias de la corrupción que alimenta el tráfico de drogas en México, el secretario de Relaciones Exteriores reprochó que esa instancia poco ha hecho por detener el flujo de drogas, mientras que nuestro país ha capturado y extraditado en los últimos años a numerosos distribuidores de drogas, como el propio Joaquín El Chapo Guzmán hasta Juan Gerardo El Huevo Treviño.



“La DEA y nuestro país tienen una contraposición estructural, la narrativa que defiende la agencia estadunidense culpa del aumento en el consumo de drogas siempre a factores exógenos a otros países, porque de lo contrario el debate sería ¿por qué no se reduce el consumo y la disponibilidad de drogas en Estados Unidos que está a tu cargo?”



“La DEA necesita culpar a otros, desde luego tenemos el grave problema de la delincuencia narcotraficante, no lo negamos, pero lejos de reducirse esa violencia narcotraficante por la acción de la DEA ha ocurrido lo contrario, se ha agravado.”



Recordó que durante la reunión de los gabinetes de seguridad de ambos países el pasado 13 de abril se alcanzó un acuerdo de 10 acciones para hacer frente a este problema:



“Lo que tenemos que hacer y lo que convenimos, es lo siguiente: en vez de estarnos culpando, por qué no revisamos, primero hagamos una lista común de que sustancias, sale; dos, cuánto revisas de los containers que llegan a Estados Unidos, cinco por ciento. Entonces vamos a tomar medidas para elevar el porcentaje de containers que revisamos, porque si no de qué sirve que las prohibamos.



“Entonces los dos países vamos a meter tecnología para subir de cinco al doble o al triple o más, porque no podemos revisar todos porque paralizarías el comercio, son miles de containers”, subrayó.



En este marco, se creó la comisión presidencial para combatir el tráfico ilícito de drogas sintéticas y armas de fuego que tendrá como misión dar seguimiento de las acciones que realicen las dependencias y entidades gubernamentales sobre estos asuntos.



En entrevista, el canciller Ebrard acusó a legisladores norteamericanos como el senador Lindsey Graham, que en abierta campaña mantienen un discurso contra nuestro país aseverando que aquí se produce toda la droga sintética, particularmente el fentanilo, que cruza la frontera.



“El senador dice ‘México tiene la culpa’, pues que por favor vea los reportes de su gobierno, porque están diciendo que es un mentiroso, ahí dice, en Los Ángeles desmantelaron un súper laboratorio. Nosotros nunca hemos visto un súper laboratorio en México.



“Siempre vamos a defender a México, porque eso de echarnos la culpa así no lo vamos a admitir. No niego el problema, pero no se vale que siempre México es el de la culpa, nosotros no creamos el problema del fentanilo, el fentanilo lo autorizó la FDA”, sostuvo.