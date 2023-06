Ola de calor no afectará abasto de energía eléctrica, garantiza presidente

El mandatario indicó que el amplio margen de capacidad de energía se debe a la política de autosuficiencia energética que impulsa el Gobierno de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en la reciente ola de calor en el territorio nacional estará garantizado el abasto de energía eléctrica a la población.



“Decirle a la gente que no se van a quedar sin luz. Estamos pendientes; sabemos que, con el calor, hay más consumo de energía eléctrica; tenemos reserva”, remarcó.



El mandatario indicó que el amplio margen de capacidad de energía se debe a la política de autosuficiencia energética que impulsa el Gobierno de México.



A la fecha, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene el 55 por ciento de la generación eléctrica a nivel nacional. Los esfuerzos se concentran en aumentar la capacidad para el final del sexenio hasta en 65 por ciento.



En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo sostuvo que “si hubiesen continuado los mismos, entonces sí el precio de la luz estaría por las nubes y el mercado eléctrico manejado por particulares que sólo buscan la ganancia y, en el caso extremo, el lucro”.



Destacó que en todo momento los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabajan para corregir fallas y atender casos focalizados en transformadores y líneas de transmisión.



“Ni siquiera me han enviado un reporte por preocupación. Lo único que me dijeron: ‘no hay problema, hubo un pico de demanda, pero tenemos excedentes de generación’. No nos va a faltar”, enfatizó.



El presidente subrayó la importancia de consolidar a las empresas públicas, como la CFE y Petróleos Mexicanos (Pemex), a las cuales se pretendía desmantelar en el periodo neoliberal con el objetivo de dar preferencia al sector privado.



“¿Qué hicieron los neoliberales corruptos? Quebraron al gobierno, pero no quebraron a México y con lo que nos dejaron estamos sacando al gobierno de la quiebra. (…) Los que apostaron por la privatización de la industria eléctrica, están obcecados con el fracaso de la Comisión Federal de Electricidad, no lo superan”, abundó.



Gracias a millones de mexicanos que eligieron la transformación, dijo, fue posible rescatar a la CFE y a Pemex, lo que permite a las y los consumidores acceder a la electricidad a precios justos.



“¿Y cuál es la ventaja para el pueblo? Que no aumenta el precio de la luz. (…) Llevamos todo el tiempo en el gobierno, desde diciembre de 2018, no ha habido aumento y lo mismo en el caso de las gasolinas”, refirió.



El presidente López Obrador dio a conocer que, de acuerdo con datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la inflación anual en México bajó a 5.18 por ciento en la primera quincena de junio del 2023.



“Está bajando la inflación. (…) Pueden decir algunos: ‘¿y eso qué? ¿En qué me ayuda?’. Bastante porque tu ingreso te rinde más, es decir, hay menos carestía. Puedes estar ganando más ahora que ha aumentado el salario, pero si la inflación está arriba, compras menos, no te alcanza el ingreso. Entonces, esto es un logro”, explicó.



A pocos días del 1 de julio, cuando se celebre el quinto aniversario del triunfo de la Cuarta Transformación, el mandatario indicó que la economía mexicana es fuerte; factores como la fortaleza del peso y la creación de empleos lo comprueban.



“Vamos a celebrarlo porque no siempre se daban estas circunstancias, ahora hay motivo para celebrar. (…) La gente está contenta en el campo, en las ciudades”, señaló.