FGR investigará empresas textiles por tratar de engañar al gobierno: Ebrard

Además señaló que se cancelaron 1062 registros de molinos para importación de acero.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, informó que después de que se detectó que ocho empresas de la industria textil y del calzado engañaban al Gobierno para no pagar impuestos por importaciones, se iniciaron investigaciones en la Fiscalía General de la República (FGR), además que está en proceso de cancelación del registro de mil 62 molinos para la importación de acero.



Durante la conferencia en Palacio Nacional, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, presentó las acciones para fortalecer el Plan México y así proteger la industria, producción y contenido nacional, así como los empleos.



Además indicó que se había realizado una revisión al programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), donde se detectaron irregularidades de las ocho empresas del sector textil y calzado,



“Estaban engañando al Gobierno de México, diciendo: `estoy importando textiles o calzado para después exportarlos. Verificamos, checamos, vimos que no lo exportan, estaban mintiendo”.



Recalcó que por esta razón se les canceló a esas ocho empresas del programa, además se congelaron sus cuentas y con apoyo de la Fiscalía General de la República se estará investigando.



“Habían realizado importaciones por un total de 24 mil millones de pesos mintiendo al Gobierno”, destacó.



Destacó el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el secretario de Economía destacó que se congelaron las cuentas de las empresas porque no nada más es ir a clausurar la empresa.



Ebrard señaló que existe un gran trabajo de meses atrás de estas acciones, reconoció lo hecho por Pablo Gómez y su equipo, quienes les ayudo por meses en buscar, determinar qué empresas, las ocho que dije, son 24 mil millones de pesos en un año, mintiéndole al Gobierno, evadiendo al fisco, provocando pérdida de empleo sobre la industria textil y del calzado.



“Y en ello el fiscal general, en particular, el doctor Gertz, ha tenido interés de apoyarnos y orientarnos en todas las medidas que hemos tomado, qué procede, qué no procede, qué es delito federal, qué no es delito federal”, resaltó.



También reconoció el trabajo de Rafael Mollinedo al frente de la Agencia de Aduanas.



Además mencionó que la Fiscalía estuvo todo el tiempo acompañándolos para realizar las investigaciones para descubrir quién esta beneficiándose de todo esto. “No me quiero adelantar, seguramente vamos a encontrar delitos graves”, respondió.



También informó que está en proceso de cancelación del registro de mil 62 molinos para la importación de acero, ante inconsistencias, irregularidades o de plano no existen.



“Vamos a evitar que el importador use registros apócrifos para importar acero. Vamos a reducir la evasión arancelaria, porque no pagan impuestos tampoco; es decir, pagan impuesto menores o tienen beneficios. Entonces vamos a reducir la evasión y vamos a fortalecer el comercio, vamos a evitar la triangulación del acero”, añadió. Con esta acción, resaltó Ebrard, el productor nacional tiene condiciones justas de competencia.