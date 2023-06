Alcalde de Xochimilco alista denuncias contra “quienes buscan desestabilizarlo”

El funcionario guinda manifestó que existe una campaña negativa y de desestabilización política y social contra su administración.

José Carlos Acosta Ruiz, alcalde de Morena en Xochimilco denunciará penalmente a las personas que según él han intentado desestabilizar su gobierno, lo anterior se da luego de haber librado la revocación de mandato y ser el edil peor evaluado de la Ciudad de México, según un sondeo de la casa encuestadora de Massive Caller.



Con base en el estudio de opinión, el político de la autollamada Cuarta Transformación, se posicionó en el último lugar del ranking de aprobación con un nivel de positividad de 29.6 por ciento.



Hace días el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), informó que la solicitud de revocación de mandato contra Acosta Ruiz no procederá, toda vez que incumple con el requisito que impone recopilar al menos 10% de firmas de la lista nominal de la demarcación.



Tras esto, el funcionario guinda manifestó que existe una campaña negativa y de desestabilización política y social contra su administración, por lo que afirmó que esto quedó de manifiesto con las rúbricas falsas que se presentaron ante el IECM para querer removerlo.



Indicó que esto se trató de una acción orquestada por personas del PAN, PRI y PRD, como Alejandro Velázquez, coordinador de Barrios y Pueblos; Abraham Morales, exdirector de Participación Ciudadana; Alejandro Gutiérrez de la Cruz, líder del PAN en la demarcación; Lourdes Amaya, exdiputada del PRD y Carlos Chávez, excandidato del PRI a la alcaldía.



Fue así que dijo que estas personas serán denunciadas ante la autoridad ministerial por falsificación de documentos.



Refirió que pese a estas estrategias, la oposición no ganará en la alcaldía, dado que no tiene una representación significativa en la región “pues si no juntaron las firmas para la revocación” no será posible un triunfo.



“Le quiero decir al pueblo de Xochimilco que vamos a seguir luchando y vamos a seguir trabajando por su bienestar porque nos queda más de un año, y no funcionó la revocación de mandato, que era la embestida de la derecha, pero fue una manipulación y utilizaron medios de participación ciudadana para desprestigiar la 4T… mercenarios ávidos de poder trataron de desprestigiarnos sin conseguirlo”, apuntó el morenista.



En cuanto a su baja popularidad de acuerdo con Massive Caller, entre los posibles motivos se encuentran la percepción de falta de avances en infraestructura, deficiencias en los servicios públicos, problemas de seguridad e insatisfacción generalizada con las políticas implementadas durante su gestión que empezó en octubre de 2021.