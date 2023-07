Vecinos de Miguel Hidalgo denuncian falsificación de firmas sobre la revocación de mandato

Tabe Echartea exhortó a las autoridades a investigar estos hechos y “no dejar en la congeladora” porque presuntamente hay servidores públicos allegados al gobierno actual inmiscuidos en esto.

Vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo acudieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CdMx) para presentar una denuncia contra quien resulte responsable por más de 25 mil firmas irregulares que se presentaron para la solicitud de consulta de revocación de mandato de la persona titular de esta administración.



Afuera de la sede de la FGJ CdMx y acompañados por el alcalde, Mauricio Tabe, los colonos señalaron que los delitos por los que se presenta esto por falsificación de firmas, usurpación de la identidad, uso de los padrones públicos y el uso de los datos personales.



Al hacer uso de la voz, Tabe Echartea exhortó a las autoridades a investigar estos hechos y “no dejar en la congeladora” porque presuntamente hay servidores públicos allegados al gobierno actual inmiscuidos en esto.



“Venimos a acompañar a dar el acompañamiento también a través de nuestros equipo de abogados para que se dé seguimiento a las denuncias y que sepan que en estos abusos ustedes no están solas ni solos. Aquí estamos para defenderlos”.



Dejó en claro que estas denuncias están acreditadas, y lamentó que los vecinos sean afectados por estas acciones.



“(Ustedes los vecinos) la verdad están siendo rehenes de la venganza política de Morena en Miguel Hidalgo, así, tal cual. Porque agarraron sus datos sin permiso para ponerme el pie a mí y al gobierno de Miguel Hidalgo, así. Si no les hubiéramos ganado y si no estuvieran desde el día uno como cuchillitos de palo, no hubieran agarrado sus datos. Y a mí me parece muy grave lo que sucedió”, dijo.



Por su parte, el director de medio ambiente de la alcaldía Miguel Hidalgo, Sergio Aburto Sánchez apuntó que es muestra del fraude que se cometió puesto que “cuál fue mi sorpresa que cuando al verificar si aparecía o no en esta en esta lista de la revocación de mandato pues aparecían mis datos”. Dejó en claro que “utilizaron un documento personal a la mala y que de verdad me molesta mucho”.



“Yo estoy trabajando y estoy tan contento con esta administración, con los proyectos de medio ambiente donde hemos tenido obtenido reconocimientos internacionales, pues de verdad es sumamente molesto. Que utilizan mi nombre sin permiso es muy bajo, es muy ruino. Y estamos acá para demostrar y hasta donde termine esto, porque no se vale. Capaz si nos sacan un crédito y ni sabemos”, añadió.



Cabe destacar que las víctimas también acudieron al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) para solicitar la cancelación de su firma en este ejercicio de participación ciudadana.