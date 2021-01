ATACAN EN REDES SOCIALES A LORENZO CÓRDOVA POR PROHIBIR LAS MAÑANERAS

INE se defiende de los ataques en redes sociales El Instituto Nacional Electoral (INE) se defendió de los ataques en redes sociales luego de que el consejero presidente, Lorenzo Córdova, explicara al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que sólo suspendería la transmisión íntegra de la ‘mañanera’ durante las campañas electorales en México que inician el próximo 4 de abril de 2021. A través de su cuenta en Twitter, el INE compartió una imagen donde apuntaba que era la Constitución Política la que ordena la suspensión de la propaganda gubernamental durante las campañas en su Artículo 41, apartado C, a excepción de que se informe sobre temas de salud, educación o protección civil. El consejero Ciro Murayama subrayó extractos del Apartado C del Artículo 41 donde se especifica con claridad que se debe suspender la difusión en medios de comunicación social de “toda propaganda gubernamental” durante el tiempo que duren las campañas electorales federales y locales. Con ello, destacó que el INE “cuida el derecho a la información” y evita que exista injerencia del gobierno federal en la contienda electoral. AMLO acordó suspender mañaneras durante campañas El propio Lorenzo Córdova expresó en un video difundido en redes sociales, que nadie había propuesta la suspensión definitiva o cancelación de la mañanera del presidente AMLO y menos una propuesta a que renunciase a su derecho a informar, luego de que López Obrador acusara censura debido a la obligación que tiene de suspender la transmisión íntegra de su conferencia. Sin embargo, en redes una usuaria en Twitter revivió un video de AMLO del 28 de mayo de 2019 donde se le cuestionaba al presidente si estaría de acuerdo en que se suspendiera la transmisión de las conferencias matutinas durante el periodo electoral, algo en lo que explícitamente estuvo de acuerdo. Entonces, López Obrador incluso explicó que podría informar a los ciudadanos sobre los acontecimientos de México, donde reiteró su confianza en “el pueblo” debido a que la gente dijo “está muy despierta, muy avispada”.

