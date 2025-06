Comienza temporada de avistamiento de tiburón ballena en Bahía de los Ángeles, BC

Se extiende del 1 de junio al 15 de diciembre.

Baja California se distingue por su riqueza natural y su oferta de turismo de aventura y naturaleza. El secretario de Turismo de Baja California, Miguel Aguíñiga Rodríguez, dio a conocer el inicio de la temporada de avistamiento de tiburón ballena, que se extiende del 1 de junio al 15 de diciembre en Bahía de los Ángeles.



El tiburón ballena, el pez más grande del mundo, es una especie inofensiva que visita los mares de la Reserva de la Biósfera Bahía de los Ángeles, establecida por la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP). Se le puede observar en zonas como El Rincón y Playa La Gringa, donde abunda su alimento principal: el plancton.



Aguíñiga Rodríguez comentó que quienes deseen realizar actividades de avistamiento y nado con tiburón ballena deberán adquirir su brazalete de acceso, cuyo costo es de 125 pesos para nacionales y 215 pesos para extranjeros válidos por un día dentro del área protegida. El pago se realiza en las oficinas de la CONANP en Bahía de los Ángeles.



Invitó a los visitantes a practicar un turismo responsable y sustentable, por lo que precisó es imprescindible seguir las normas establecidas por la CONANP para preservar la especie y su hábitat:



Como contratar prestadores de servicios turísticos autorizados; no tocar ni montar a los tiburones ballena; no interferir en la ruta o curso del animal, evitar lanzarse clavados al agua, no usar flash para fotografías, abstenerse de utilizar drones, motos acuáticas o jet skis en las áreas de distribución del tiburón, mantener una distancia mínima de dos metros y utilizar protectores solares biodegradables.



La Reserva de la Biósfera Bahía de los Ángeles protege un área de casi 380 mil hectáreas. Esta zona incluye parte de la costa de Baja California, 16 islas principales, islotes y canales, y alberga diversas especies marinas en peligro de extinción, entre ellas el tiburón ballena, la ballena de aleta, el león marino de California y cinco especies de tortugas marinas.



Finalmente, Aguíñiga Rodríguez invitó a consultar más información visitando https://descubreanp.conanp.gob.mx/es/conanp/ANP?suri=182#actividad; y puso a disposición de la ciudadanía el teléfono (616) 165-3645 correspondiente a la Subdelegación de Turismo en San Quintín.