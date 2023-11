Claudia Sheinbaum asegura en Tultepec la continuidad de la 4T

La coordinadora asegura que “no ganó la encuesta para traicionar al pueblo”; Delfina Gómez estuvo en el evento pero sin subir al templete.

Claudia Sheinbaum Pardo, Coordinadora Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, aseguró que dará continuidad a la transformación de la vida pública de México, durante su encuentro con militantes en Tultepec.



Sheinbaum Pardo arribó a la zona centro de dicho municipio, donde ya era esperada por miles de simpatizantes. A su paso hacia el templete se detuvo a saludar a la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, quien se encontraba entre los militantes acompañada por el senador de la República con licencia Higinio Martínez Miranda que se desempeña como Jefe de Gabinete y Asuntos Especiales del gobierno estatal.



La Coordinadora Nacional de la 4T agradeció de manera especial la visita de la gobernadora mexiquense y explicó que debería estar acompañándola en el templete, pero que el Instituto Electoral Nacional (INE) siempre busca limitar sus eventos y ha prohibido que los gobernadores estén en los templetes.



Durante su discurso enfatizó que no ganó la encuesta para traicionar al pueblo de México, sino para continuar con la transformación del país desde abajo, para fortalecer los programas sociales, para elevar la pensión a adultos, para defender las becas de los jóvenes de preparatoria, para defender el desarrollo y la soberanía del país. Destacó que dará continuidad al IMSS-Bienestar, puesto que el presidente de la República está haciendo un gran tema de salud para que cualquier mexicano o mexicana sea atendido de forma gratuita sin importar la enfermedad que tenga, ya que los mexicanos y mexicanas tienen derecho a la salud, también a la educación pública y al acceso a la vivienda; al igual a un transporte público digno que sea accesible para los bolsillos de los mexiquenses.



Durante su discurso enfatizó que no ganó la encuesta para traicionar al pueblo de México, sino para continuar con la transformación del país desde abajo, para fortalecer los programas sociales, para elevar la pensión a adultos, para defender las becas de los jóvenes de preparatoria, para defender el desarrollo y la soberanía del país.



“Yo no gané esta encuesta para arrodillarme al poderoso, sino para mirar siempre por el pueblo de México por los que menos tienen, por los más humildes. Porque para nosotros primero los pobres. En el 2024 no vamos a permitir que regresen los corruptos, no vamos a permitir que regresen gobiernos de unos no cuantos”, dijo.



Sheinbaum Pardo compartió que su sueño es que todos los niños y niñas del país tengan una beca mensual para apoyar a sus familias, para apoyar a las mujeres y para que nunca un niño una niña vaya a la escuela sin tener uniforme escolar, sin sus útiles.



La Coordinadora nacional de la 4T, estuvo acompañada por Mario Delgado Carrillo presidente nacional de Morena, Gerardo Fernández Noroña coordinador de vocerías, la Senadora Martha Guerrero Sánchez presidenta de Morena en la entidad, así como destacados deportistas, empresarios y líderes sociales.



“Estamos es una nueva batalla de aquellas que ustedes les gustan, estoy acompañada por una mujer que fue elegida por el pueblo de una manera democrática, transparente y limpia. Por eso el presidente Andrés López Obrador le entregó el bastón de mando de nuestro movimiento. Queda menos de 7 meses para una cita fundamental para el destino democrático del país sí sigue el cambio, la transformación para el pueblo o si regresa la corrupción, la robadera”, dijo Mario Delgado en su intervención.