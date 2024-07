Entrega Mara Lezama apoyos alimentarios a familias en zonas vulnerables de Tulum

La Gobernadora destacó la importancia de seguir visitando y apoyando a las comunidades vulnerables, enfatizando que no solo se atiende durante la emergencia del huracán, sino de manera continua y permanente

La gobernadora Mara Lezama Espinosa y el presidente municipal de Tulum, Diego Castañón, entregaron apoyo alimentario a familias de las colonias Sac Bé y 2 de Octubre que resultaron afectadas por el huracán “Beryl”.



La gobernadora de Quintana Roo expresó que él pasó del huracán categoría 2 y a pesar de que no se tuvo complicación en infraestructura hotelera, que se reactivaron los vuelos, los puertos, aún existieron lugares con vulnerabilidad por lo que se debe ir a las comunidades, a las colonias, para llevar ayuda, de la mano con el DIF y el presidente municipal.



“Quiero decirles que la atención no termina con el huracán. Seguimos visitándolos y trabajando en equipo para atenderlos, escucharlos y ayudar donde sea necesario porque ese es el espíritu del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo: no están solas y no están solos, cuenten con ello”, añadió la Gobernadora.



Durante el recorrido la gobernadora Mara Lezama escuchó y atendió a las personas, con respuestas y resultados inmediatos.



Mara Lezama estuvo acompañada en la entrega de más de mil despensas, de la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, y la presidenta del DIF Municipal, Jessica Ramírez, quienes fortalecen las acciones de apoyo para las personas que lo van solicitando. Contribuyeron en la entrega de mil despensas.



En el municipio de Tulum se están atendiendo las fallas de suministro eléctrico en las colonias Tumbenká, La Veleta, Xcacel y la zona de ranchos frente al hotel Sirenis. Se atendieron reportes de árboles, postes de teléfono y luz caídos.