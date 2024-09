INICIARÁ EL INE PROCESO PARA ELEGIR JUECES Y MAGISTRADOS

Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del INE, añadió que para este nuevo proceso electoral han buscado tener un acercamiento, tanto con el Senado como con la Cámara de Diputados, para plantear algunos dilemas en torno a esta reforma.

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, confirmó que el próximo lunes, el INE arrancará de manera formal el proceso para la elección de jueces y magistrados, tal y como lo mandata la reforma al Poder Judicial.



De acuerdo Taddei Zavala, será el próximo 23 de septiembre, cuando este instituto electoral llevará a cabo un acto cívico parecido al que se realiza para los Procesos Electorales Federales, posteriormente realizará la instalación del Consejo General para comenzar con los primeros acuerdos.



Taddei Zavala mencionó que se busca trabajar de manera coordinada con todas las áreas, manteniéndose en unión permanente con los consejeros y consejeras, al determinar la instalación del Consejo, se podrá elaborar un calendario de actividades del Proceso Electoral del Poder Judicial de la Federación y con unas reformas al Reglamento de sesiones del Consejo General.



La presidenta añadió, que para este nuevo proceso electoral se buscará tener un mayor acercamiento con el Senado y también con la Cámara de Diputados, de esta manera se podrá plantear algunos dilemas en torno a esta reforma, y con ello se pueda dar cauce a la elección judicial.



Detalló que el próximo lunes, durante la primera sesión del Consejo para este proceso, se realizará la instalación de la Comisión Temporal para el Seguimiento del Proceso Electivo del Poder Judicial, además de la declaratoria de inicio del proceso electoral.



Al tiempo que ya existe una indicación en todas las áreas operativas para que inicien los trabajos de generación, tales como el marco geográfico electoral, que, dijo, será la base para organizar el proceso, así como todo el calendario de actividades que se tendrán que realizar.



Hizo mención que se tendrá una cartografía diferente, puesto que el Poder Judicial mantenía una constitución distinta, los procesos electorales que realiza el INE, tienen una demarcación geográfica que habla de la representación popular del país.



“En este caso, la configuración de las áreas de adscripción de jueces, magistrados y todo lo que tiene que con el Poder Judicial tiene que ver con cargas de trabajo, cargas procesales, no tiene que ver con las bases que constituyen los distritos por lo tanto, lo primero que tenemos que empatar es eso”, explicó.



Taddei Zavala fue cuestionada sobre los costos de esta elección y los requerimientos presupuestarios, a lo que la consejera presidenta recalcó que el INE no tiene presupuesto para este nuevo proceso, pues no estaba contemplado el año pasado, por tanto, esto no se consideró en el presupuesto.



Sin embargo, sostuvo que aún están a tiempo para incluir en el presupuesto 2025, todo lo que tiene que ver con el presupuesto de esta elección.



Guadalupe Taddei también reconoció que estos trabajos significan un reto para el instituto que encabeza, pues al ser un proceso que por primera vez en la historia se llevará a cabo en nuestro país, y sin leyes secundarias, es todavía más complejo.



Aclaró que existen muchas dificultades operativas, y se está trabajando en ello, porque el INE cuenta con muchas áreas técnicas altamente calificadas, pero existen complejidades, porque se parte de cero, se están poniendo las reglas del juego por primera vez.



“No hay leyes secundarias, no tenemos todo esto, pero sí tenemos la facultad reglamentaria, y eso, en tanto ocurra, la ley secundaria habrá de sustituir todo lo demás”, finalizó.