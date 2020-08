México cerca de los 55,000 muertos y los 500 mil casos por covid-19

México reportó el miércoles 737 decesos relacionados con la epidemia de coronavirus, con lo que el número de víctimas fatales subió a 54,666 en el país, informaron las autoridades de salud.

En las últimas horas se registraron además 5,858 casos confirmados de la nueva cepa del virus, elevando el conteo a un total de 498,380 contagios, una de las cifras más altas en América Latina, sólo por detrás de Brasil.

Más temprano, el presidente argentino, Alberto Fernández, dijo que México y su país se encargarán de producir en la región una potencial vacuna que está siendo desarrollada por la farmacéutica británica AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud comentó que luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador fuera cuestionado sobre no usar cubrebocas, le encargó aclarar todo lo referente a su uso, por lo que preparó un video en el que recopiló todos los momentos en que se ha mencionado información referente al tema, durante conferencias de Covid-19.

Mencionó que desde el 11 de abril, ha reiterado en diferentes ocasiones que no hay evidencia de que el cubrebocas sea capaz de interferir con la barrera de los virus, a menos que el material sea grueso como las mascarillas N95 y éstas son para el personal de salud, porque están en contacto con personas enfermas de coronavirus.

“El cubrebocas es un instrumento auxiliar que puede prevenir el contagio de Covid-19, sin embargo, no hay evidencia científica de que sea capaz de interferir en los contagios”.

Aclaró que la utilidad de este elemento se da en espacios cerrados donde no se puede mantener la sana distancia y se usa por un tiempo limitado, y que generalmente sirve para que las personas que ya están contagiadas no transmitan el virus, y no para evitar el contagio.

Asimismo precisó que para prevenir el contagio del virus de SARS-CoV-2, es necesario mantener la sana distancia, el lavado de manos y proteger los estornudos.

El subsecretario señaló que a pesar de repetir varias veces esta información, aún hay reporteros y personas con inquietudes sobre el tema y que no están informadas sobre la poca efectividad de esta medida.

Por otra parte, informó que el Congreso del estado de Colima, discutirá una iniciativa de ley para establecer el uso obligatorio de cubrebocas y la multa va hasta 40 mil pesos, por no portarlo.