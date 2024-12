EN 2024 AUMENTARON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL ENTRE JÓVENES MEXICANOS: UNAM

Sífilis, vulvovaginitis, candidiasis y virus de inmunodeficiencia humana (VIH) han mostrado un repunte en los jóvenes de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2024

La Universidad Autónoma de México dio a conocer que las Infecciones de Transmisión Sexual están aumentando entre los jóvenes.



Mediante el Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 2024 la UNAM informó que casos de Infecciones de transmisión sexual están aumentando exponencialmente.



Los datos indican que principalmente sífilis, vulvovaginitis, candidiasis y virus de inmunodeficiencia humana (VIH) han mostrado un importante repunte entre los jóvenes.



De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2023, únicamente 1 de cada 5 jóvenes utiliza preservativo o algún método anticonceptivo en su primera experiencia sexual.



El Boletín de la UNAM precisa que el año pasado se registraron 106 mil 157 casos de candidiasis y en lo que va de este 2024 ya van 106 mil 686.



La vulvovaginitis pasó de 459 mil cinco a 561 mil 501 registros, por lo que representa un aumento exponencial.



Muchos especialistas advierten que las infecciones de transmisión sexual pueden generar graves consecuencias para la salud como esterilidad, enfermedades crónicas e incluso la muerte; además de esto, gravemente una persona contagiada puede propagar una infección de transmisión sexual sin saberlo.



Existen más de 20 tipos de enfermedades que se pueden transmitir mientras se tiene sexo. A estas infecciones se les conoce como ETS y se contagian a través del contacto vaginal, oral y anal.



Si un joven inicio su vida sexual, existe una gran cantidad de posibilidades de contraer una infección como el herpes, gonorrea, sífilis, clamidia e incluso VIH, las cuales ponen en riesgo la salud.



La peor parte de las ETS es que no siempre generan síntomas o son muy leves, por lo que las personas infectadas podrían no saber que lo están si no se realizan las pruebas adecuadas.



De aquí la importancia de usar condón, ya sea femenino o masculino, además al practicar sexo oral también es recomendable el uso de barreras bucales; todos ellos detienen los fluidos y algo del roce piel a piel que transmiten las ETS.