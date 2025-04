Aparece Sheinbaum en la lista de los 100 líderes de TIME

La presidenta de México se encuentra junto a otras dos personalidades de Latinoamérica, la lideresa de la oposición venezolana María Corina Machado, y el presidente de Argentina, Javier Milei.

Tras aparecer en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista estadounidense TIME, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó que a pesar de la distinción, tiene los “pies en la tierra”.



Sostuvo: “Hay que tener siempre los pies en la tierra y asumir que, si uno hace un trabajo que está a la altura del pueblo de México, porque el pueblo de México es lo mejor que hay, es gracias a este vínculo que tenemos con nuestro movimiento, con la historia y con el pueblo”, declaró la mandataria en su rueda de prensa matutina.



La presidenta Sheinbaum figuró en la sección de Líderes junto a otras dos personalidades de Latinoamérica, la lideresa de la oposición venezolana María Corina Machado, y el presidente de Argentina, Javier Milei.



En el texto se puede leer la descripción, en donde se describe a Claudia Sheinbaum como una líder de cabeza fría, además resalta su aproximación a las negociaciones transfronterizas, hechos que la han llevado a ganarse un respeto a regañadientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



En el texto escrito por Jorge Ramos, este advierte que Sheinbaum afronta dos retos: la violencia de los narcotraficantes y los instintos expansionistas de Trump, quien ha puesto aranceles a México al citar el tráfico de drogas y migrantes en la frontera.



Señalan que la presidenta ha figurado en medios internacionales como The Wall Street Journal, Financial Times y The New York Times por cómo ha manejado su relación con Trump, atribuyó el reconocimiento a sus valores, como no traicionar y ser honesta siempre.



Sin embargo Sheinbaum reitera que estos reconocimientos, más que a su persona, son al pueblo de México.



También se puede observar que en la sección de líderes aparecen la española Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Unión Europea; el presidente Trump, el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer; el magnate Elon Musk, y el próximo canciller de Alemania, Friedrich Merz.