SHEINBAUM CUESTIONA NEGOCIACIÓN DEL FBI CON FAMILIARES DEL CHAPO

En la mañanera de hoy, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió al Gobierno de EU informar si hay el asilo a familiares de Ovidio Guzmán. Además, resaltó “Ellos han dicho que no negocian con terroristas”.

Sheinbaum, indicó “Tienen que dar la información primero y segundo, porque es la información, no han informado por qué entraron, no tenemos la información oficial o pública que diga por qué entró esta familia, hay que recordar de nuevo. el tema de la extradición y sí, en efecto, si hay una política de ellos de no negociar con terroristas”.