Belinda lanzará nuevo disco en colaboración con Jared Leto

La cantante lanzará en junio su nuevo álbum, en el que tiene un dueto con el vocalista de 30 Seconds to Mars

La cantante mexico-española, Belinda está imparable, porque parte de ser escuchada con sus nuevas canciones, también tiene una enorme presencia como actriz, porque ahora será la encargada de interpretar a Carlota en la serie Carlota de Hasburgo, además que pronto estrenará la emisión Mentiras.



También lanzará su nuevo disco, Indómita, en la que tendrá colaboraciones internacionales, como la que realizó con el músico, actor y cantante, ganador de un premio Oscar, Jared Leto, líder de 30 Seconds to Mars.



Belinda señaló de Leto: “Es amigo de toda la vida, de años, que está emocionadísimo, que le encanta México, todo el tiempo dice que ama México, además me tiene un gran respeto y nos admiramos profundamente. Cuando terminé de grabar la canción me dijo: ‘Beli, te admiro tanto’, y que una persona como él que es un ganador de Oscar, que es un artista internacional impresionante, con una trayectoria así y que haya dicho: ‘Quiero estar contigo, quiero que hagamos una colaboración, confío, en ti’, es algo que no puedo explicar”, contó en un encuentro con medios.



El tema que Leto y Belinda interpretarán lleva por título Never Not Love You y se trata de uno muy particular. La canción habla de como nunca te he dejado de amar a pesar de que nuestra relación no pudo ser, nunca ha dejado de existir ese amor por ti.



Es una canción romántica, es una canción cien por ciento de amor y no va dedicada a nadie, es una canción que hicimos juntos, ella escribió la parte en español, él escribió la parte en inglés, pero aún no grabado el video.



Será a finales de año cuando Belinda comience a rodar tanto en México, como en España y en Colombia, la serie Carlota de Habsburgo junto a la también actriz mexicana Mabel Cadena, como con los intérpretes españoles Jaime Lorente, quien le dará vida a Maximiliano de Habsburgo, y Miguel Ángel Silvestre, como Alfred van der Smissen, un oficial belga que fue muy cercano a Carlota y con quien se dice, tuvo un hijo.



La serie, que es de Sony Pictures Televisión, estará dirigida por Alejandro Bazzano y Ana Lorena Pérez Ríos; se centrará, más que en lo político, en la parte emocional de lo que vivió Carlota.