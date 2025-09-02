Rojo de la Vega lleva prevención y acompañamiento a mujeres en Santa María la Ribera

-Gracias a la política integral contra la violencia de género en Cuauhtémoc, ya son 20 agresores detenidos y más de 120 carpetas judicializadas.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega encabezó la jornada donde vecinas recibieron información sobre prevención y acompañamiento contra la violencia de género.



La Brigada Violeta recorrió las calles de Santa María la Ribera, donde la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, acompañada de servidoras públicas de la Cuauhtémoc, encabezó una jornada de información, prevención y acompañamiento a mujeres en situación de violencia.



Durante el recorrido, vecinas recibieron en sus hogares y comercios información sobre los servicios de Reacción Violeta, la red de Puntos Violeta y la atención integral que brinda la Alcaldía a víctimas de violencia.



La mandataria recordó que, gracias a este modelo, se han logrado detener a 20 agresores y judicializar más de 120 carpetas, además de dar atención psicológica y jurídica a más de 600 mujeres, no solo residentes de la Cuauhtémoc, sino también de otros municipios que buscan apoyo en la demarcación.



Ale Rojo de la Vega subrayó que estos resultados son posibles gracias al compromiso de un equipo que trabaja de manera permanente, integrado por abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales y personal de diferentes áreas que, con experiencia de años en las calles y en la defensa de derechos, han hecho de esta política una causa de vida más que una tarea administrativa.



La Brigada Violeta en Santa María la Ribera forma parte de la agenda permanente de la Alcaldía Cuauhtémoc para garantizar que las mujeres vivan seguras en su entorno, con acciones que van desde la prevención y la información, hasta la atención inmediata y el acompañamiento en procesos legales.