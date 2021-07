Edoméx regresa a Semáforo amarillo: Del Mazo

Esta tarde el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo dio a conocer que el Estado de México pasará a semáforo amarillo a partir del próximo lunes 19 de julio como consecuencia del alto número de contagios de Covid-19 y de hospitalizaciones.

Esta ocasión no hubo mensaje en video, simplemente se dio un escueto mensaje en el que se pide no bajar la guardia ante el Covid-19.

“El próximo lunes el #Edoméx pasa a semáforo amarillo. Tenemos que reforzar las medidas preventivas, no bajemos la guardia. #CuidemosTodosDeTodos” señaló Del Mazo en su cuenta oficial.

En semanas recientes los casos en jóvenes se han visto incrementados, lo que se ha reflejado en la saturación de algunos hospitales, tanto en el Valle de México como en el Valle de Toluca, prendiendo las alertas.

ante esto se espera que las medidas sanitarias sean reforzadas aunque no se prevén cierres de comercios u otras actividades.