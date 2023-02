Promueve ISEM uso adecuado del condón para prevenir ITS y embarazos no deseados

Destaca que la efectividad del preservativo es de 85 al 95 por ciento.

Con el objetivo de prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no deseados, la Secretaría de Salud del Estado de México, lleva a cabo una intensa tarea de promoción para el uso correcto del condón entre la población en general y concientizar la importancia de utilizarlo correctamente de en cada relación sexual.



A través del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), destaca que la efectividad del preservativo es de 85 al 95 por ciento y sugiere que se emplee aun y cuando la mujer utilice algún otro sistema, pues estos solo previenen el embarazo.



La dependencia precisa que esta acción forma parte del programa de Planificación Familiar y Servicios Amigables, que tiene como objetivo promover una vida sexual plena y responsable, por lo que, en todos los centros de salud, se proporciona este método de barrera de manera gratuita.



Asimismo, reitera a los mexiquenses que actualmente el condón previene el contagio de ITS, como VIH/SIDA, gonorrea, clamidia, tricomoniasis, sífilis, herpes genital y Virus del Papiloma Humano (VPH), por lo que enfatiza la importancia de utilizarlo correctamente, para evitar estos problemas de salud, que en algunos casos son incurables.



Bajo el lema, “X2 me informo, decido y me protejo”, se pretende fomentar el uso de dos métodos anticonceptivos a la vez para reducir cualquier riesgo durante las relaciones sexuales; sin embargo, para que los condones cumplan con su propósito, es importante guardarlos separados de objetos que lo puedan dañar, verificar la fecha de caducidad y que no esté roto antes de su uso.



Además de abrir el empaque de manera cuidadosa para no romperlo, no reutilizarlo, siempre usar uno nuevo, emplear lubricantes a base de agua o silicona, no emplear el condón masculino junto con el femenino, así como evitar productos a base de aceites, como los destinados para bebé, lociones, vaselina o comestible, pues se pueden romper.



El ISEM tiene como tarea impulsar y promover la prevención en materia de salud sexual y reproductiva, por medio de programas permanentes en centros de salud, lo cual, permite que la población se mantenga informada sobre importancia del uso correcto y continuo de éste, así como de otros métodos, con el único objetivo de cuidar el bienestar de las y los mexiquenses.