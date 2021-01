Hugo López -Gatell admitió falta de mantenimiento en red de frío para vacunación por una ”inversión insuficiente”

Aunque el plan de vacunación en todo el país para los trabajadores del sector salud ya comenzó, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, admitió que en años no ha habido una inversión suficiente en la red de frío, la cual es necesaria para conservar el antídoto.

Durante la conferencia de prensa vespertina del 15 de enero, el funcionario federal detalló que desde hace varios años, el sector salud mexicano ha padecido de una falta de mantenimiento de la red de frío, la cual resulta necesaria en este periodo en el cual comenzó la vacunación masiva en contra de la COVID-19.

“Quizá desde hace unos 15 o 20 años no ha habido una inversión suficiente en la expansión y mantenimiento de la red de frío. Desde el año 2015, en el Consejo Nacional de Salud se estableció un acuerdo para el seguimiento de esta red y sigue abierto porque continuamos careciendo de una información sustantiva sobre esto”, comentó el subsecretario.

Cabe mencionar que la Secretaría de Salud no es la única institución que ha mencionado los problemas en torno a estos asuntos, pues en hasta diciembre pasado, por lo menos 11 entidades de la República no contaban con la certificación de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) para las cámaras frías de conservación.

Este problema, sin embargo, ya había sido alertado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desde el 2019, derivado de una revisión cuyo principal problema no ha sido solucionado hasta la actualidad, según las autoridades sanitarias.

A causa de que este es un asunto que se debe solucionar para iniciar la Fase 2 de la vacunación contra la COVID-19 a nivel nacional, que es la misma en la cual se comenzará a inocular a los adultos mayores, López-Gatell dio a conocer que diversas universidades e instituciones de educación superior han contribuido con el préstamo de 310 ultracongeladores.

Un ejemplo de ello es la UNAM, la cual ofreció ultracongeladores con capacidad de cerca de 10,500 litros, lo que significa un almacenamiento de entre tres y cuatro millones de vacunas de la farmacéutica Pfizer y BioNTech, que requiere una temperatura de menos 70 grados bajo cero para mantener sus propiedades inmunizadoras.

Dichos ultra refrigeradores de la UNAM están localizados principalmente en la Ciudad de México y la zona conurbada, además de ciudades como Morelia, en Michoacán, y Juriquilla, en el estado de Querétaro.

Por otra parte, López-Gatell reiteró que la velocidad en la aplicación de las vacunas contra COVID-19 en el país no depende de restricciones por parte de la Secretaría de Salud, sino de un factor externo, relacionado con la producción de los medicamentos, así como la rapidez con que son enviadas.

“En México no tenemos, hasta el momento, restricciones para ponerlas. En cuanto llegan se aplican, inmediatamente. En el mundo entero la restricción más importante para tener vacunas es su fabricación. En la medida en que no se fabriquen, no hay vacunas. No es culpa de nadie, es simplemente la realidad, las vacunas tienen un tiempo de fabriación”, explicó.

El panorama actual de la pandemia no es alentador, pues según la actualización del semáforo epidemiológico, en el color rojo estarán 10 estados (máximo riesgo de contagio), en naranja serán 19 (alto riesgo), en amarillo un par (riesgo moderado) y en verde únicamente uno (bajo riesgo).

Sin embargo, el funcionario resaltó que casi todos los estados anaranjados están en riesgo de subir a semáforo rojo en las próximas semanas si no se acatan las medidas sanitarias. Los únicos que están más cercanos a bajar a amarillo son Sinaloa, Aguascalientes, Mérida y Quintana Roo.