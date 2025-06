Condena Fernández Noroña la “cacería de migrantes” emprendida por el gobierno de EUA en Los Ángeles

-Esa ciudad tiene 70% de población mexicana, solo por detrás de la Ciudad de México, apunta.

El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, condenó los hechos ocurridos en la ciudad de Los Ángeles, California, en donde acusó que el gobierno de Estados Unidos emprendió una cacería de migrantes, que es claramente violatoria de los derechos humanos fundamentales.



El senador expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien hizo un llamado a la comunidad mexicana en aquella ciudad a actuar de manera pacífica. “Las imágenes son terribles; pareciera una intervención militar”, lamentó el legislador.



Anunció que el próximo miércoles, en su carácter de presidente de la Mesa Directiva, hará un pronunciamiento en la sesión de la Comisión Permanente, al cual manifestó su confianza en que se sumarán los grupos parlamentarios.



Fernández Noroña precisó que desde 1986 el gobierno norteamericano no ha realizado ninguna amnistía migratoria, para favorecer a millones de personas migrantes de todo el mundo que han ido a ese país en busca de una oportunidad y que llevan décadas trabajando.



Subrayó que las y los migrantes que viven en Estados Unidos pagan impuestos y se calcula que 80% de su ingreso se queda allá; por ello, reiteró que el gobierno del vecino país ha aplicado una política migratoria totalmente violatoria de derechos humanos y de su marco legal vigente.



Recordó que Los Ángeles, California, tiene 70% de población mexicana; es la ciudad con más población de connacionales en el mundo, solo después de la Ciudad de México.



“Si bien el gobierno de Estados Unidos tiene derecho a instrumentar las medidas migratorias que considere convenientes, no tiene derecho a violentar la dignidad de las personas migrantes, no tiene derecho a separar a las familias, no tiene derecho a someterlos al sufrimiento, a la persecución, al acoso; no tiene derecho a violar la ley que el propio gobierno de Estados Unidos y el pueblo de Estados Unidos se dio”, añadió.